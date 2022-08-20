Беспилотник сбили над штабом Черноморского флота

Неизвестный беспилотный летательный аппарат был сбит средствами ПВО над зданием Черноморского флота в Севастополе.

Дрон упал на крышу штаба и загорелся, сообщил в своем телеграм-канале губернатор города Михаил Развожаев. «Сбили БПЛА прямо над штабом флота. Упал на кровлю и загорелся. Поражения не получилось», — написал он.

Жертв нет, в настоящее время подходы и подъезды к штабу Черноморского флота перекрыты полицией. Власти попросили жителей Севастополя по возможности находиться дома.

31 июля штаб Черноморского флота подвергся атаке, рядом со зданием сработало взрывное устройство, доставленное беспилотником. Пострадали шесть человек.