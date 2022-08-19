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Юная российская фигуристка будет выступать за Канаду

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © пресс-служба Минобороны РФ

Юная российская фигуристка Ульяна Ширяева переехала в Канаду и намерена представлять эту страну, пока она ждет разрешения от Федерации фигурного катания на коньках РФ.

15-летняя фигуристка и ее семья переехали в этом году в Канаду и запросили в ФФККР разрешения на переход, пока спортсменка может участвовать в региональных соревнованиях в стране, сообщил BIV Майк Слипчук, директор Федерации фигурного катания Канады, отвечающий за спорт высоких достижений.

В 2021 году Ширяева выиграла бронзу среди юниорок на этапе Кубка России, а в 2022 стала 11-й на первенстве России среди юниоров.

Бывший тренер спортсменки Алексей Василевский заявил РИА Новости, что у Ширяевой «тройной аксель был уже совсем хороший, четверные сальхов и тулуп готовы на 90%».

В марте ISU отстранил россиян от международных турниров. Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова допустила, что российские фигуристы могут массово начать менять гражданство, потому что «у спортсмена жизнь очень короткая».

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Топ комментариев

-2rist-

а почему в казахстане цены в два раза ниже???

velam

Ну что-то когда цена на внешке падала сильно то у нас цены совсем не падали , а только росли.

колобок11

Фургал, Левченко, Коновалов - губернаторы избранные народом, остальные поставлены властью. Кто избран...

protiv

жадность она такая, да и дворец то строить надо же, а может и не один...