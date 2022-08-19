Юная российская фигуристка будет выступать за Канаду

Юная российская фигуристка Ульяна Ширяева переехала в Канаду и намерена представлять эту страну, пока она ждет разрешения от Федерации фигурного катания на коньках РФ.

15-летняя фигуристка и ее семья переехали в этом году в Канаду и запросили в ФФККР разрешения на переход, пока спортсменка может участвовать в региональных соревнованиях в стране, сообщил BIV Майк Слипчук, директор Федерации фигурного катания Канады, отвечающий за спорт высоких достижений.

В 2021 году Ширяева выиграла бронзу среди юниорок на этапе Кубка России, а в 2022 стала 11-й на первенстве России среди юниоров.

Бывший тренер спортсменки Алексей Василевский заявил РИА Новости, что у Ширяевой «тройной аксель был уже совсем хороший, четверные сальхов и тулуп готовы на 90%».

В марте ISU отстранил россиян от международных турниров. Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова допустила, что российские фигуристы могут массово начать менять гражданство, потому что «у спортсмена жизнь очень короткая».