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Производитель пельменей из Федосихи застолбил географическое название

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Владимир Сараев, Sibnet.ru

Компания «Русский двор» из села Федосиха Новосибирской области присвоено исключительное право на географическое указание бренда «Федосихинские пельмени», сообщает минэкономразвития региона.

«Пельмени – традиционное блюдо Сибири, а село Федосиха – традиционная сибирская деревня. Федосихинские пельмени – это уникальная продукция, которая производится в экологически чистом районе Новосибирской области», – сказал министр экономического развития региона Лев Решетников. 

Пельмени лепятся вручную и обладают особенной рецептурой: в начинку, помимо мяса, добавляются грибы вешенка, что придает пельменям полезные свойства и уникальный вкус.

Федосихинские пельмени от компании «Русский двор» – обладатель первого места в номинации «Вкус из глубинки» Национального конкурса региональных брендов продуктов питания «Вкусы России».

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