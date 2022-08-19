Компания «Русский двор» из села Федосиха Новосибирской области присвоено исключительное право на географическое указание бренда «Федосихинские пельмени», сообщает минэкономразвития региона.

«Пельмени – традиционное блюдо Сибири, а село Федосиха – традиционная сибирская деревня. Федосихинские пельмени – это уникальная продукция, которая производится в экологически чистом районе Новосибирской области», – сказал министр экономического развития региона Лев Решетников.

Пельмени лепятся вручную и обладают особенной рецептурой: в начинку, помимо мяса, добавляются грибы вешенка, что придает пельменям полезные свойства и уникальный вкус.

Федосихинские пельмени от компании «Русский двор» – обладатель первого места в номинации «Вкус из глубинки» Национального конкурса региональных брендов продуктов питания «Вкусы России».