Поиск Google будет бороться с кликбейтом

Google переработает алгоритм поиска таким образом, чтобы он отдавал предпочтение оригинальным и правдивым заголовкам, а не кликбейту и контенту, собранному агрегаторами.

Сообщение о предстоящем обновлении появилось в блоге Google. Представители компании отметили, что понимают потребности пользователей и их отношение к кликбейту и бесполезной информации, публикуемой для привлечения кликов.

«Для англоязычных пользователей по всему миру мы внедряем ряд улучшений в "Поиск", чтобы облегчить поиск полезного контента, созданного людьми и для людей. Это обновление поможет убедиться, что неоригинальный, низкокачественный контент не будет высоко ранжироваться в "Поиске", особенно это касается материалов для онлайн-образования, развлечений, покупок и материалов, связанных с техникой», — говорится в сообщении.

Первое обновление начнет распространяться 22 августа, второе, еще более упрощающее поиск полезного контента, через несколько недель. На начальном этапе изменения будут доступны только англоязычным пользователям.