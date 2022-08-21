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Поиск Google будет бороться с кликбейтом

Источник:
Sibnet.ru
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Google переработает алгоритм поиска таким образом, чтобы он отдавал предпочтение оригинальным и правдивым заголовкам, а не кликбейту и контенту, собранному агрегаторами.

Сообщение о предстоящем обновлении появилось в блоге Google. Представители компании отметили, что понимают потребности пользователей и их отношение к кликбейту и бесполезной информации, публикуемой для привлечения кликов.

«Для англоязычных пользователей по всему миру мы внедряем ряд улучшений в "Поиск", чтобы облегчить поиск полезного контента, созданного людьми и для людей. Это обновление поможет убедиться, что неоригинальный, низкокачественный контент не будет высоко ранжироваться в "Поиске", особенно это касается материалов для онлайн-образования, развлечений, покупок и материалов, связанных с техникой», — говорится в сообщении.

Первое обновление начнет распространяться 22 августа, второе, еще более упрощающее поиск полезного контента, через несколько недель. На начальном этапе изменения будут доступны только англоязычным пользователям. 

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Топ комментариев

Asd10

Ключевое слово кустарного. Ты, видимо, когда якобы в армии служил, питался консервами из гражданских...

mosquito__2010

Вообще страх потеряли эти иркуты.

Asd10

Какие сосиски из двадцати областей, воен?? Частную лавочку нашёл...))) В этом ты и прокалываешься, танкист...

Asd10

Чудак. Не питается армия сосисками из двадцати областей. Ты и армия даже не рядом. А ваще, если поискать...