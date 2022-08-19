НАВЕРХ

Дзюба стал игроком турецкого клуба

Источник:
Sibnet.ru
74 0
Фото: © телеграм-канал Артема Дзюбы

Бывший нападающий петербургского «Зенита» Артем Дзюба подписал контракт с турецким клубом «Адана Демиспор», сообщил сам футболист в телеграм-канале.

«Наконец-то! Рад присоединиться к "Адана Демирспор"!» — написал Дзюба. Он будет выступать под 24 номером.

Дзюба заключил контракт с «Адана Демирспор» на один сезон с опцией продления соглашения на год, сообщается в соцсетях клуба. По информации СМИ, зарплата форварда составит 1,5 миллиона евро в год и может вырасти до 1,8 миллиона евро за счет бонусов.

Нападающий в конце сезона ушел из «Зенита», с которым четыре раза выиграл чемпионат России. Клуб предлагал ему новое соглашение, но со значительным снижением зарплаты.

В минувшем сезоне «Адана Демирспор» заняла десятое место в чемпионате Турции, поэтому в еврокубках сезона 2022/23 выступать не будет. В клубе Дзюба встретится со своим бывшим партнером по «Зениту» — украинским защитником Ярославом Ракицким.

Еще по теме
Илон Маск сообщил о желании купить «Манчестер Юнайтед»
Турецкий клуб сделал предложение Дзюбе
Миллиард рублей потратят на продвижение Кубка России по футболу
Миранчук забил гол в первом матче за «Торино»
смотреть все
Спорт #Футбол
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
  • Шпагат
  • Фитнес-продукты
  • зарядка
  • бег
  • пить воду
  • супы
Истории
info.sibnet.ru
Сдать нормы ГТО: пошаговая инструкция
15.06.2022 07:43
info.sibnet.ru
Размеры и разметка: как устроено футбольное поле
21.06.2021 20:41
info.sibnet.ru
Спорт всегда с тобой: как смотреть трансляции в Wink
21.06.2021 19:28
info.sibnet.ru
Лучшие фильмы про футбол: истории легендарных спортсменов
19.06.2021 01:47
Вокруг спорта
info.sibnet.ru
Вертолет с биатлонистом пропал на Камчатке
16.07.2022 19:54
info.sibnet.ru
Винер и Усманов все-таки развелись
06.07.2022 20:14
info.sibnet.ru
Хоккеист Федотов обжаловал решение о призыве на воинскую службу
03.07.2022 14:02
info.sibnet.ru
Центр Подгорного проверят после данных о жестокости тренеров
01.04.2022 08:48
Девушка дня
info.sibnet.ru
Фигуристка Медведева опубликовала откровенный снимок
11.07.2022 16:45
info.sibnet.ru
Футболистка Алексия Путельяс получила «Золотой мяч»
30.11.2021 17:28
info.sibnet.ru
Каратистка Дарья Тулякова снялась для Maxim
27.10.2021 17:57
info.sibnet.ru
Керлингистка Анна Сидорова: секс перед играми мешает
13.07.2021 13:17
Обсуждение (0)
Мультимедиа
Самые красивые девушки России. ФОТО
Новосибирск под Суперлуной. ФОТО
Дозы радиации: где облучается городской житель
Чем мерили до появления метра. ИНФОГРАФИКА
Самое обсуждаемое
44
Взрыв склада боеприпасов в Крыму оказался диверсией
31
Украина нацелилась на Крымский мост
27
Украина спровоцирует смену власти в Европе
20
Продавец трусов с буквой Z рассказал о спросе на товар
18
Просчитаны последствия ядерной войны между РФ и США