Дзюба стал игроком турецкого клуба

Бывший нападающий петербургского «Зенита» Артем Дзюба подписал контракт с турецким клубом «Адана Демиспор», сообщил сам футболист в телеграм-канале.

«Наконец-то! Рад присоединиться к "Адана Демирспор"!» — написал Дзюба. Он будет выступать под 24 номером.

Дзюба заключил контракт с «Адана Демирспор» на один сезон с опцией продления соглашения на год, сообщается в соцсетях клуба. По информации СМИ, зарплата форварда составит 1,5 миллиона евро в год и может вырасти до 1,8 миллиона евро за счет бонусов.

Нападающий в конце сезона ушел из «Зенита», с которым четыре раза выиграл чемпионат России. Клуб предлагал ему новое соглашение, но со значительным снижением зарплаты.

В минувшем сезоне «Адана Демирспор» заняла десятое место в чемпионате Турции, поэтому в еврокубках сезона 2022/23 выступать не будет. В клубе Дзюба встретится со своим бывшим партнером по «Зениту» — украинским защитником Ярославом Ракицким.