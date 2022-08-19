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Земфира анонсировала тур по Европе

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: Marina Zakharova / CC BY-SA 4.0

Земфира, покинувшая Россию после начала спецоперации, отправится в большой тур по городам Европы в октябре. Расписание концертов появилось на официальном сайте певицы.

«Borderline tour 2022» пройдет в октябре и ноябре. Земфира планирует выступить на Кипре, в Израиле, Турции, Австрии, Чехии, трех городах Германии, Франции, Нидерландах и Великобритании.

Билеты на концерты Земфиры можно будет купить с 22 августа. Российские поклонники с грустью приняли тот факт, что певица не планирует выступать в России. В соцсетях они выразили готовность отправится за границу, чтобы посетить ее концерт.

Земфира входит в список артистов, чьи выступления нежелательны на территории России. Певица придерживается пацифистской позиции и сейчас живет в Париже.

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