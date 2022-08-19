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Девочка погибла в детском саду Новосибирска

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © СУ СК РФ по Новосибирской области

Пятилетняя девочка во время прогулки в детсаду в Советском районе Новосибирска упала с самоката и умерла, следователи возбудили уголовное дело, сообщает СУ СК РФ по региону.

Девочка на утренней прогулке в детском саду №280 в Новосибирске каталась на самокате. По данным следствия, без контроля воспитателей. Она подскочила на кочке и упала, ударилась головой об асфальт. Медикам не удалось ее спасти.

Следователи возбудили уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности, вследствие ненадлежащего исполнения своих профессиональных обязанностей). Санкция этой статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на три года.

Следователи допрашивают родственников ребенка, сотрудников детского сада, устанавливают все обстоятельства произошедшего. 

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