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Wildberries зарегистрирует бренд «Ягодки»

Источник:
ТАСС
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Фото: © Sibnet.ru

Компания Wildberries подала заявку в Роспатент на регистрацию товарного знака «Ягодки». До этого бренд использовался в рамках рекламной акции.

«Цель регистрации товарного знака — закрепить его за компанией во избежание использования посторонними лицами», — цитирует заявку ТАСС.

15 августа англоязычное название Wildberries сменилось на главной странице сайта на русскоязычное «Ягодки». После в компании пояснили, что это была маркетинговая акция с ограниченным сроком действия.

Этому предшествовало обращение министра промышленности и торговли Дениса Мантурова. Он попросил отечественные компании по возможности русифицировать иностранные названия. Глава Wildberries Татьяна Бакальчук тогда обещала подумать над предложением вице-премьера.

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Экономика #Торговля
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