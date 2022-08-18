Wildberries зарегистрирует бренд «Ягодки»

Компания Wildberries подала заявку в Роспатент на регистрацию товарного знака «Ягодки». До этого бренд использовался в рамках рекламной акции.

«Цель регистрации товарного знака — закрепить его за компанией во избежание использования посторонними лицами», — цитирует заявку ТАСС.

15 августа англоязычное название Wildberries сменилось на главной странице сайта на русскоязычное «Ягодки». После в компании пояснили, что это была маркетинговая акция с ограниченным сроком действия.

Этому предшествовало обращение министра промышленности и торговли Дениса Мантурова. Он попросил отечественные компании по возможности русифицировать иностранные названия. Глава Wildberries Татьяна Бакальчук тогда обещала подумать над предложением вице-премьера.