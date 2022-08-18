НАВЕРХ
#Кинематограф #Топы #Рецензии #Мир ТВ #Wink #Музыка #Шоу-бизнес #Искусство #Светская хроника

Серябкина выпустила клип «Дядя Гена» с сумасшедшим Буруновым

Источник:
Sibnet.ru
374 0
Фото: © кадр из клипа «Дядя Гена»

Певица Ольга Серябкина выпустила комедийный клип на песню «Дядя Гена» с Сергеем Буруновым в главной роли. Клип можно посмотреть на YouTube, в видео содержится нецензурная лексика.

По сюжету, герой Бурунова — успешный бизнесмен Геннадий, который грезит Ольгой Серябкиной. На его телефоне стоит мелодия из песни «Бывшие», в официантке и сотруднике ГИБДД он тоже видит певицу.

Дядя Гена сначала занимается делами в офисе, но затем позволяет себе расслабится и выпивает. В пьяном угаре он отправляется на вечеринку, где выступает Серябкина, и пытается ее спеть с ней дуэтом, но певица ставит его на место.

Клип получился веселым и зажигательным. Сергей Бурунов, любимый многими за свой комедийный образ, раскрыл на полную свой творческий потенциал.

«Вы не сможете это развидеть», — описала Серябкина клип. А поклонники в комментариях написали, что Бурунов — отдельный вид искусства, и остались довольны клипом «Дядя Гена».

Еще по теме
Иван Ургант занялся карьерой певца
Фадеев высказался о «предательнице» Наргиз
Группа Anacondaz пойдет против власти из‑за срыва концертов
Певец Shaman обошел Газманова по вокальным данным
смотреть все
Культгид #Шоу-бизнес
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Новости Сибири
Самое популярное
Представлен новейший автомат Калашникова
Украина нацелилась на Крымский мост
Главный обвинитель России в допинге внезапно вступился за спортсменов
Просчитаны последствия ядерной войны между РФ и США
Обсуждение (0)
Картина дня
Минобороны раскрыло последствия аварии на Запорожской АЭС
Россия перебросила в Калининград МиГ-31 с «неотвратимым» оружием
Экономика России перестала подавать «сигналы тревоги»
Запад испугался новых санкций против России
Самое обсуждаемое
44
Взрыв склада боеприпасов в Крыму оказался диверсией
43
Россия допустила расширение географии боевых действий на Украине
31
Украина нацелилась на Крымский мост
27
Украина спровоцирует смену власти в Европе
20
Продавец трусов с буквой Z рассказал о спросе на товар