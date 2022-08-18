Серябкина выпустила клип «Дядя Гена» с сумасшедшим Буруновым

Певица Ольга Серябкина выпустила комедийный клип на песню «Дядя Гена» с Сергеем Буруновым в главной роли. Клип можно посмотреть на YouTube, в видео содержится нецензурная лексика.

По сюжету, герой Бурунова — успешный бизнесмен Геннадий, который грезит Ольгой Серябкиной. На его телефоне стоит мелодия из песни «Бывшие», в официантке и сотруднике ГИБДД он тоже видит певицу.

Дядя Гена сначала занимается делами в офисе, но затем позволяет себе расслабится и выпивает. В пьяном угаре он отправляется на вечеринку, где выступает Серябкина, и пытается ее спеть с ней дуэтом, но певица ставит его на место.

Клип получился веселым и зажигательным. Сергей Бурунов, любимый многими за свой комедийный образ, раскрыл на полную свой творческий потенциал.

«Вы не сможете это развидеть», — описала Серябкина клип. А поклонники в комментариях написали, что Бурунов — отдельный вид искусства, и остались довольны клипом «Дядя Гена».