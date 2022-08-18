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Россия перебросила в Калининград МиГ-31 с «неотвратимым» оружием

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © пресс-служба Минобороны РФ

Российские военные перебазировали три истребителя-перехватчика МиГ-31 с ракетами «Кинжал» на аэродром Чкаловск в Калининградской области в рамках стратегического сдерживания, сообщает пресс-служба Минобороны.

Отмечается, что в ходе переброски были отработаны вопросы взаимодействия с истребительной авиацией шестой армии Военно-воздушных сил и ПВО, а также морской авиацией Балтийского флота. МиГ-31 с «Кинжалами» будут нести круглосуточное боевое дежурство.

Гиперзвуковой ракетный комплекс «Кинжал» впервые представил президент Владимир Путин в своем послании Федеральному собранию в марте 2018 года. Отличительными особенностями ракеты являются ее скорость, в десять раз превышающая скорость звука.

Скорость «Кинжала» после запуска достигает около 12 тысяч километров в час. Существующие противоракеты не могут поразить такую цель, поэтому гиперзвуковое оружие называют «неотвратимым».

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