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«ВКонтакте» предупредит пользователей об утечке паролей

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Sibnet.ru

Пользователи «ВКонтакте» получит уведомления, если их пароли обнаружатся в базах данных сторонних сервисов, попавших в открытый доступ, говорится в сообщении соцсети.

«При этом весь процесс полностью автоматический, пароли проверяются только в зашифрованном виде и на серверах VK. Функция уже доступна в социальной сети "ВКонтакте", а в будущем она появится и в других сервисах VK», — говорится в сообщении.

Аналогичное предупреждение ранее можно было увидеть при попытке создать новый пароль в своем аккаунте VK ID. Приложение не давало использовать данные, которые ранее попадали в базы утечек.

Соцсеть отмечает, что многие пользователи не меняют пароли годами. Новый инструмент будет автоматически проверять наличие паролей в базе скомпрометированных и предупредит пользователей раньше, чем их профилем заинтересуются мошенники.

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Топ комментариев

Danilon

А Лукашенко прав. Каким бы диктатором он не был, но в этом случае говорит как есть. Россию это тоже касается....

Alhazred

Читал его бред про то, что российские дети с раннего возраста пьют какие-то микстуры и настойки, отчего...

GammiPluh

Что то не помню чтобы эти оскорбившиеся также выступали против агрессии Украины на Донбассе... видимо...

Алёна 717832

А почему не сбили раз нарушил границу.