«ВКонтакте» предупредит пользователей об утечке паролей

Пользователи «ВКонтакте» получит уведомления, если их пароли обнаружатся в базах данных сторонних сервисов, попавших в открытый доступ, говорится в сообщении соцсети.

«При этом весь процесс полностью автоматический, пароли проверяются только в зашифрованном виде и на серверах VK. Функция уже доступна в социальной сети "ВКонтакте", а в будущем она появится и в других сервисах VK», — говорится в сообщении.

Аналогичное предупреждение ранее можно было увидеть при попытке создать новый пароль в своем аккаунте VK ID. Приложение не давало использовать данные, которые ранее попадали в базы утечек.

Соцсеть отмечает, что многие пользователи не меняют пароли годами. Новый инструмент будет автоматически проверять наличие паролей в базе скомпрометированных и предупредит пользователей раньше, чем их профилем заинтересуются мошенники.