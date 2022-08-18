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Запад испугался новых санкций против России

Источник:
Reuters
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Фото: © пресс-служба президента Украины

Западные страны отказались от предложений новых ограничительных мер против Москвы в ООН, так как опасаются низкой поддержки инициатив со стороны других стран.

«В некоторых случаях западные страны уклоняются от конкретных шагов, опасаясь низкой поддержки, поскольку рост числа воздержавшихся при голосовании сигнализирует о растущем нежелании публично выступать против Москвы», — пишет Reuters.

Политологи отмечают, что «разумные способы наказать» Россию практически исчерпаны, их высшей точкой стали мартовские резолюции ООН. В дальнейшем поддержка антироссийских мер будет только снижаться.

После начала российской военной спецоперации на Украине Запад усилил санкционное давление на Москву. Однако вскоре в США и Европе начались внутренние проблемы — рекордный рост инфляции и удорожание энергоресурсов.

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