Новинки военной техники покажут на форуме «Армия‑2022» в Новосибирске

Около 50 единиц современной военной техники, а также образцы стрелкового оружия и боевые машины времен Великой Отечественной войны покажут на форуме «Армия-2022» на военном аэродроме «Толмачево» Новосибирской области с 19 по 21 августа. Доехать на него можно на электричке или автобусе.

Форум «Армия-2022» будет работать с 11.00 до 17.00 ежедневно. Все желающие смогут осмотреть военную технику и сфотографироваться с ней.

Зрители увидят танки Т-80, бронетранспортеры БТР-82, БМП-3, автомобили «Тигр», минометные комплексы 2С12 «Сани» и другие образцы.

Гостям покажут ударные вертолеты Ми-24 и транспортно-штурмовые Ми-8АМТШ-В «Терминатор». Кроме того, на форуме будет представлена продукция предприятий ВПК. Военнослужащие подготовят выставку стрелкового оружия и современной экипировки.

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Посетители увидят работу мобильного медицинского комплекса и эвакуацию военнослужащих воздушным транспортом.

Кроме нового вооружения, зрители смогут потрогать технику времен Великой Отечественной Войны, например, легендарный танк Т-34, восстановленный силами общевойскового объединения Центрального военного округа (ЦВО).

Гости форума также смогут проверить свой уровень физической подготовки, сдав нормы ГТО и пройти предварительный отбор на военную службу по контракту в мобильном пункте.

На сцене выступят творческие коллективы воинских частей и Новосибирской области. Военнослужащие подразделений ЦВО и силовых ведомств проведут показательные выступления и продемонстрируют навыки рукопашного боя.

Как доехать до «Армии-2022» в Новосибирске?

Доехать до форума «Армия-2022» можно автобусами от остановок «Вокзал Новосибирск-Главный» (маршрут 111Э), метро «Площадь Маркса» (маршруты 112, 122 и 228), «СТЦ «МЕГА» (маршрут 227) и «поселок Краснообск» (маршрут 124) до остановок общественного транспорта: «Путепровод» (маршруты 111Э, 112, 122 и 124) и «ГВФ» (маршруты 227 и 228).

От остановок общественного транспорта «Путепровод» и «ГВФ» до военного аэродрома гости форума смогут прогуляться пешком около 10 минут. Время отправления, наличие льгот, стоимость и продолжительность поездки можно посмотреть здесь.

От Экспоцентра до военного аэродрома в период с 10.30 до 16.30 для гостей форума будут ходить автобусы «Экспоцентр – Аэропорт» с интервалом 30 минут. На территории военного аэродрома после прохождения КПП гости и участники форума смогут воспользоваться автобусами, курсирующими по территории воинской части.

Также можно доехать на электричке. Время отправления, стоимость и продолжительность поездки можно посмотреть на сайте минтранса. От остановочной платформы Аэрофлот гости форума смогут прогуляться пешком по указателям (12-17 минут).

Фото: © минтранс Новосибирской области

Автомобилистам можно припарковаться на территории перед Экспоцентром. От Экспоцентра до военного аэродрома в период с 10.30 до 16.30 для гостей форума организовано движение автобусов сообщением «Экспоцентр – Аэропорт» с интервалом 30 минут.

Основные пути подъезда – автодороги: а/д Р-254 «Иртыш», Толмачевское шоссе и улица Станционная.