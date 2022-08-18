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#Автопром #Авторынок #Тюнинг и самоделки #Автоправо #Автоспорт

Юрист разъяснил, можно ли ехать на желтый

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Леонид Леонидов, Sibnet.ru

Правила дорожного движения однозначно трактуют, можно ли водителям проезжать перекресток на желтый, напомнил автоэксперт Александр Шумский.

Желтый сигнал светофора запрещает движение и предупреждает о предстоящей смене сигналов, говорится в пункте 6.2 ПДД.

Но есть одно исключение. Водителям, которые при включении желтого сигнала не могут остановиться перед стоп-линией, не прибегая к экстренному торможению, разрешается дальнейшее движение (6.14 ПДД).

«Этим правилом любят прикрываться хитрецы, которые могли бы заранее затормозить, но все равно этого не делают. Сейчас для лучшего информирования есть и зеленый мигающий сигнал, и отсчет обратного времени», — написал Шумский в телеграм-канале.

Проезд на запрещающий сигнал светофора (желтый или красный) карается штрафом в 1 тысячу рублей, но при повторном нарушении в течение года наказание составит уже 5 тысяч рублей или лишение прав на 4-6 месяцев.

Тема: Дорожные войны
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