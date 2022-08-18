Вышел трейлер американской «Иронии судьбы»

Первый трейлер американского ремейка на фильм «Ирония судьбы, или С легким паром!» появился в Сети.

Фильм будет называться «About Fate», а в русском переводе его название — «Ирония судьбы в Голливуде». Картина выйдет в кинотеатрах 9 сентября.

В новой версии героями стали мужчина (актер Томас Манн), который собирается сделать предложение возлюбленной, и девушка (актриса Эмма Робертс), оставшаяся без пары накануне свадьбы сестры.

Единственная схожесть американской и советской «Иронии судьбы» — причина, по которой встретились герои.