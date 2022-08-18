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Вышел трейлер американской «Иронии судьбы»

Источник:
Sibnet.ru
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Первый трейлер американского ремейка на фильм «Ирония судьбы, или С легким паром!» появился в Сети.

Фильм будет называться «About Fate», а в русском переводе его название — «Ирония судьбы в Голливуде». Картина выйдет в кинотеатрах 9 сентября.

В новой версии героями стали мужчина (актер Томас Манн), который собирается сделать предложение возлюбленной, и девушка (актриса Эмма Робертс), оставшаяся без пары накануне свадьбы сестры.

Единственная схожесть американской и советской «Иронии судьбы» — причина, по которой встретились герои.

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Топ комментариев

Danilon

А Лукашенко прав. Каким бы диктатором он не был, но в этом случае говорит как есть. Россию это тоже касается....

Alhazred

Читал его бред про то, что российские дети с раннего возраста пьют какие-то микстуры и настойки, отчего...

GammiPluh

Что то не помню чтобы эти оскорбившиеся также выступали против агрессии Украины на Донбассе... видимо...

kygear

А то дочки за рубежом не могут задницу папикам показать