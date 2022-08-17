Кофейни Starbucks в России сменят название

Кофейни Starbucks в России после смены владельца откроются под названием Stars coffee. Ранее сеть была выкуплена рэпером Тимати, ресторатором Антоном Пинским и компанией сенатора Арсена Канокова «Синдика».

Планируется, что первая кофейня под новой вывеской откроется 18 августа в Москве на Новом Арбате. Новые владельцы не будут проводить кардинальный ребрендинг, однако некоторые изменения все-таки запланированы.

Так, посетители кофейни смогут выбирать цвета стаканчиков с кофе, которые будут отображать их семейное положение. Предполагается, что подобное нововведение упростит процесс знакомства в кофейном ресторане.

В марте Starbucks закрыл свои рестораны в России на фоне спецоперации на Украине. В мае сеть объявила об окончательном уходе из страны. В России бренд представлен 130 кофейнями.