Украина спровоцирует смену власти в Европе

Киев может спровоцировать смену власти в странах Евросоюза, если европейцы посчитают, что Украина отказывается идти на деэскалацию конфликта с Россией, несмотря на мирные усилия Москвы.
В результате правительства столкнутся с растущим давлением в пользу «нормализации» отношений с Россией. На смену «ястребам» могут прийти пророссийские политики, спрогнозировал чешский писатель Йозеф Буска в статье для журнала Spectator.
Автор материала полагает, что «самая важная битва» за Украину развернется зимой в Европе. При этом в статье подчеркивается, что ВСУ не выстоят без постоянной военной и финансовой поддержки со стороны Запада.
«С наступлением зимы на смену переживаниям может прийти отчаяние, а просроченные платежи превратятся в долги. Тем временем боевые действия затянутся, еще больше ослабив первоначальный шок западной аудитории в сторону слегка возмущенного безразличия», — отмечает писатель.
По его мнению, наиболее уязвимыми в вопросе поддержки Украины могут оказаться жители Германии, Словакии, Кипра, Болгарии, Чехии и Греции. При этом в результате смены власти в этих странах Россия нарастит влияние в Европе.
DanilonА Лукашенко прав. Каким бы диктатором он не был, но в этом случае говорит как есть. Россию это тоже касается....
GammiPluhЧто то не помню чтобы эти оскорбившиеся также выступали против агрессии Украины на Донбассе... видимо...
d6w58vnowuнадо было показательно сбить...
orangeravenВсе это накроет сразу всех - Украину, РФ и Европу, без всяких очередей! ЯО без разницы кого убивать!...