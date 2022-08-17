Украина спровоцирует смену власти в Европе

Киев может спровоцировать смену власти в странах Евросоюза, если европейцы посчитают, что Украина отказывается идти на деэскалацию конфликта с Россией, несмотря на мирные усилия Москвы.

В результате правительства столкнутся с растущим давлением в пользу «нормализации» отношений с Россией. На смену «ястребам» могут прийти пророссийские политики, спрогнозировал чешский писатель Йозеф Буска в статье для журнала Spectator.

Автор материала полагает, что «самая важная битва» за Украину развернется зимой в Европе. При этом в статье подчеркивается, что ВСУ не выстоят без постоянной военной и финансовой поддержки со стороны Запада.

«С наступлением зимы на смену переживаниям может прийти отчаяние, а просроченные платежи превратятся в долги. Тем временем боевые действия затянутся, еще больше ослабив первоначальный шок западной аудитории в сторону слегка возмущенного безразличия», — отмечает писатель.

По его мнению, наиболее уязвимыми в вопросе поддержки Украины могут оказаться жители Германии, Словакии, Кипра, Болгарии, Чехии и Греции. При этом в результате смены власти в этих странах Россия нарастит влияние в Европе.