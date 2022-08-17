Экономист указал на причины и следствие кризиса перепроизводства

Мир в очередной раз столкнулся с кризисом перепроизводства, один из выходов — провокация локальных конфликтов, ряд которых еще предстоит увидеть человечеству, сообщил Sibnet.ru ведущий сотрудник института экономики и организации промышленного производства СО РАН Юрий Воронов.

Кризис перепроизводства — явление, при котором предложение резко превышает спрос. То есть производители обеспечивают рынок большим количеством товара, которое потребитель не хочет или не может приобретать.

«Сейчас из этого кризиса пытаются выбраться локальными конфликтами», — объяснил Воронов.

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Один из конфликтов сосредоточен вокруг Украины. К эскалации может привести ситуация вокруг Тайваня.

«Следующим прогнозируется Южная Корея и так далее. Грубо говоря, выход из кризиса 2022 года — это явный путь серии локальных конфликтов», — предположил ученый.

Специалисты многих стран сейчас пытаются найти выход из кризиса и, порой, с помощью весьма экзотических мер. «Вот эти призывы мыть не все тело, а только четыре части — это отработка другой экономической модели. Это ограничение потребления», — резюмировал научный сотрудник.

Весной Еврокомиссар по вопросам конкуренции Маргрет Вестагер посоветовала жителям Европы не мыться в душе долго назло Путину. Присоединился к призывам и министр экономики Германии Роберт Хабек. По его мнению, людям нужно меньше отапливать жилище, реже принимать душ, а также пересесть на велосипеды.