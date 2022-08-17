НАВЕРХ
#Деньги #Недра и ТЭК #Авиа #Транспорт и дороги #Торговля #IT-бизнес #Продукты #Рынок труда #Квадраты #Промзона #Санкции

Экономист указал на причины и следствие кризиса перепроизводства

Источник:
Sibnet.ru
159 0
Женщина покупает растительное масло в магазине
Фото: © Sibnet.ru

Мир в очередной раз столкнулся с кризисом перепроизводства, один из выходов — провокация локальных конфликтов, ряд которых еще предстоит увидеть человечеству, сообщил Sibnet.ru ведущий сотрудник института экономики и организации промышленного производства СО РАН Юрий Воронов.

Кризис перепроизводства — явление, при котором предложение резко превышает спрос. То есть производители обеспечивают рынок большим количеством товара, которое потребитель не хочет или не может приобретать. 

«Сейчас из этого кризиса пытаются выбраться локальными конфликтами», — объяснил Воронов.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕЧем грозит миру  рецессия в США

Один из конфликтов сосредоточен вокруг Украины. К эскалации может привести ситуация вокруг Тайваня. 

«Следующим прогнозируется Южная Корея и так далее. Грубо говоря, выход из кризиса 2022 года — это явный путь серии локальных конфликтов», — предположил ученый.

Специалисты многих стран сейчас пытаются найти выход из кризиса и, порой, с помощью весьма экзотических мер. «Вот эти призывы мыть не все тело, а только четыре части — это отработка другой экономической модели. Это ограничение потребления», — резюмировал научный сотрудник.

Весной Еврокомиссар по вопросам конкуренции Маргрет Вестагер посоветовала жителям Европы не мыться в душе долго назло Путину. Присоединился к призывам и министр экономики Германии Роберт Хабек. По его мнению, людям нужно меньше отапливать жилище, реже принимать душ, а также пересесть на велосипеды.

Еще по теме
Треть новосибирцев потратят на сборы в школу больше 20 тысяч рублей
Ботва и жулики: очевидцы вспомнили дефолт 1998 года
Эксперт объяснил, как внедрить в мозг денежные привычки
Финансист спрогнозировал замедление роста инфляции в России
смотреть все
Экономика #Деньги
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Новости Сибири
Самое популярное
Центробанк выбрал замену доллару и евро
Россия допустила расширение географии боевых действий на Украине
Украина нацелилась на Крымский мост
Госдума придумала новый штраф для автомобилистов
Обсуждение (0)
Картина дня
Взрыв склада боеприпасов в Крыму оказался диверсией
Депутаты предложили разблокировать Instagram
Украина убрала из школьной программы русский язык и литературу
Возможный электромобиль «Москвич» сфотографировали на КамАЗе
Мультимедиа
Самые красивые девушки России. ФОТО
Новосибирск под Суперлуной. ФОТО
Дозы радиации: где облучается городской житель
Чем мерили до появления метра. ИНФОГРАФИКА
Самое обсуждаемое
43
Россия допустила расширение географии боевых действий на Украине
30
Украина нацелилась на Крымский мост
29
Взрыв склада боеприпасов в Крыму оказался диверсией
22
Медведев порассуждал о судьбе Зеленского
20
Продавец трусов с буквой Z рассказал о спросе на товар