Возможный электромобиль «Москвич» сфотографировали на КамАЗе

Электромобиль, который, возможно, будут выпускать под брендом «Москвич», сфотографировали в одном из цехов КамАЗа.

«Пока это всего лишь JAC Sehol E40X, с которого сняли китайские эмблемы. Скорее всего, камазовцы изучают модель и проводят ее испытания», — говорится в сообщении RCI News, опубликовавшем фото, в телеграм-канале.

Электрическая версия JAC JS4 комплектуется электромотором мощностью 150 лошадиных сил (110 кВт) и аккумулятором емкостью 55 кВт*ч. Запас хода — 420 километров. Привод — передний.

После ухода автоконцерна Renault из России правительство Москвы и КаМАЗ подписали соглашение о сотрудничестве по производству легковых автомобилей под историческим брендом «Москвич».

Под маркой «Москвич» планируется выпускать пять моделей — четыре кроссовера и один седан, сообщала пресс-служба КамАЗа. В презентации завода использовались изображения электрокаров JAC.

У КамАЗа есть и собственный разработанный электромобиль — смарт-кроссовер «Кама-1», который был представлен в декабре 2020 года. Автомобиль может проезжать без подзарядки около 250 километров.