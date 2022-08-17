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Возможный электромобиль «Москвич» сфотографировали на КамАЗе

Источник:
Sibnet.ru
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Электромобиль, который, возможно, будут выпускать под брендом «Москвич», сфотографировали в одном из цехов КамАЗа.

«Пока это всего лишь JAC Sehol E40X, с которого сняли китайские эмблемы. Скорее всего, камазовцы изучают модель и проводят ее испытания», — говорится в сообщении RCI News, опубликовавшем фото, в телеграм-канале.

Электрическая версия JAC JS4 комплектуется электромотором мощностью 150 лошадиных сил (110 кВт) и аккумулятором емкостью 55 кВт*ч. Запас хода — 420 километров. Привод — передний.

Фото: © RCI News

После ухода автоконцерна Renault из России правительство Москвы и КаМАЗ подписали соглашение о сотрудничестве по производству легковых автомобилей под историческим брендом «Москвич».

Под маркой «Москвич» планируется выпускать пять моделей — четыре кроссовера и один седан, сообщала пресс-служба КамАЗа. В презентации завода использовались изображения электрокаров JAC.

У КамАЗа есть и собственный разработанный электромобиль — смарт-кроссовер «Кама-1», который был представлен в декабре 2020 года. Автомобиль может проезжать без подзарядки около 250 километров.

Тема: Русские машины
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