Илон Маск сообщил о желании купить «Манчестер Юнайтед»

Богатейший человек на планете, американский бизнесмен Илон Маск утверждает, что собирается приобрести английский футбольный клуб «Манчестер Юнайтед».

«Кроме того, я покупаю "Манчестер Юнайтед", не стоит благодарности», — написал Маск в Twitter.

Так он ответил на твит, в котором сообщил, что поддерживает «левую половину Республиканской партии и правую половину Демократической партии».

«Манчестер Юнайтед» — один из старейших и популярных футбольных клубов в мире, основан в 1878 году. Весной прошлого года американские владельцы «Манчестер Юнайтед», семья Глейзеров, выражала готовность продать клуб за 4 миллиарда фунтов стерлингов (4,8 миллиарда долларов).