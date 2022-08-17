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Илон Маск сообщил о желании купить «Манчестер Юнайтед»

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: Steve Jurvetson from Los Altos, USA / CC BY 2.0

Богатейший человек на планете, американский бизнесмен Илон Маск утверждает, что собирается приобрести английский футбольный клуб «Манчестер Юнайтед».

«Кроме того, я покупаю "Манчестер Юнайтед", не стоит благодарности», — написал Маск в Twitter.

Так он ответил на твит, в котором сообщил, что поддерживает «левую половину Республиканской партии и правую половину Демократической партии».

«Манчестер Юнайтед» — один из старейших и популярных футбольных клубов в мире, основан в 1878 году. Весной прошлого года американские владельцы «Манчестер Юнайтед», семья Глейзеров, выражала готовность продать клуб за 4 миллиарда фунтов стерлингов (4,8 миллиарда долларов).

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