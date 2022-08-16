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Шевчука признали виновным в дискредитации российской армии

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: Министерство обороны Российской Федерации / CC BY 4.0

Суд вынес решение по делу фронтмена группы ДДТ Юрия Шевчука, его признали виновным в дискредитации российской армии за высказывания на концерте в Уфе, прошедшем 18 мая.

Заседание суда прошло в онлайн-режиме. Показания давала в том числе сотрудница полиции, которая присутствовала на концерте и утверждала, что Шевчук на концерте высказался против военной спецоперации на Украине.

Адвокат артиста Александр Передрук в защите подопечного в основном ссылался на лингвистическую экспертизу, которая не усмотрела в словах Шевчуках дискредитации российской армии, а также на свободу слова.

В итоге доводы обвинения оказались сильнее. Суд признал Юрия Шевчука виновным и назначил штраф в 50 тысяч рублей. Передрук заявил, что будет обжаловать решение суда.

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Топ комментариев

mosquito__2010

Свобода слова про западному образцу )))

Danilon

А Лукашенко прав. Каким бы диктатором он не был, но в этом случае говорит как есть. Россию это тоже касается....

Uynachalnica

«Никогда такого не было, и вот опять» (с)

Uynachalnica

Всех футболистов на спецоперацию! Экономить сейчас необходимо!