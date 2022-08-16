Шевчука признали виновным в дискредитации российской армии

Суд вынес решение по делу фронтмена группы ДДТ Юрия Шевчука, его признали виновным в дискредитации российской армии за высказывания на концерте в Уфе, прошедшем 18 мая.

Заседание суда прошло в онлайн-режиме. Показания давала в том числе сотрудница полиции, которая присутствовала на концерте и утверждала, что Шевчук на концерте высказался против военной спецоперации на Украине.

Адвокат артиста Александр Передрук в защите подопечного в основном ссылался на лингвистическую экспертизу, которая не усмотрела в словах Шевчуках дискредитации российской армии, а также на свободу слова.

В итоге доводы обвинения оказались сильнее. Суд признал Юрия Шевчука виновным и назначил штраф в 50 тысяч рублей. Передрук заявил, что будет обжаловать решение суда.