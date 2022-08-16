Росавиация продлила ограничения полетов на юге России

Росавиация вновь продлила ограничения на полеты в 11 аэропортов юга и центральной части России, сообщается на сайте ведомства. Теперь ограничение действует до 23 августа.
Временно ограничены полеты в аэропорты Анапы, Белгорода, Брянска, Воронежа, Геленджика, Краснодара, Курска, Липецка, Ростова-на-Дону, Симферополя и Элисты. Меры действуют с 24 февраля из-за военной операции на Украине.
Ведомство рекомендовало российским авиакомпаниям организовать перевозку пассажиров по альтернативным маршрутам, используя аэропорты Сочи, Волгограда, Минеральных Вод, Ставрополя и Москвы.
Правительство выделило закрытым аэропортам 3 миллиарда рублей на компенсацию операционных расходов. Кроме этого, создан временный хаб на базе аэропорта Сочи — единственного работающего аэропорта во всем Краснодарском крае.
mosquito__2010Свобода слова про западному образцу )))
DanilonА Лукашенко прав. Каким бы диктатором он не был, но в этом случае говорит как есть. Россию это тоже касается....
Uynachalnica«Никогда такого не было, и вот опять» (с)
UynachalnicaВсех футболистов на спецоперацию! Экономить сейчас необходимо!