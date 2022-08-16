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Росавиация продлила ограничения полетов на юге России

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Владимир Сараев, Sibnet.ru

Росавиация вновь продлила ограничения на полеты в 11 аэропортов юга и центральной части России, сообщается на сайте ведомства. Теперь ограничение действует до 23 августа.

Временно ограничены полеты в аэропорты Анапы, Белгорода, Брянска, Воронежа, Геленджика, Краснодара, Курска, Липецка, Ростова-на-Дону, Симферополя и Элисты. Меры действуют с 24 февраля из-за военной операции на Украине.

Ведомство рекомендовало российским авиакомпаниям организовать перевозку пассажиров по альтернативным маршрутам, используя аэропорты Сочи, Волгограда, Минеральных Вод, Ставрополя и Москвы.

Правительство выделило закрытым аэропортам 3 миллиарда рублей на компенсацию операционных расходов. Кроме этого, создан временный хаб на базе аэропорта Сочи — единственного работающего аэропорта во всем Краснодарском крае.

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Топ комментариев

mosquito__2010

Свобода слова про западному образцу )))

Danilon

А Лукашенко прав. Каким бы диктатором он не был, но в этом случае говорит как есть. Россию это тоже касается....

Uynachalnica

«Никогда такого не было, и вот опять» (с)

Uynachalnica

Всех футболистов на спецоперацию! Экономить сейчас необходимо!