Британский самолет-шпион нарушил границу России

Дежурные силы противовоздушной обороны в Баренцевом море обнаружили неизвестную воздушную цель, направлявшуюся в направлении российской госграницы, сообщает пресс-служба Минобороны.

Для перехвата в небо был поднят истребитель МиГ-31бм, который идентифицировал воздушную цель как британский самолет радиотехнической разведки и радиоэлектронной борьбы RC-135, говорится в сообщении.

Самолет-шпион нарушил государственную границу России в районе мыса Святой Нос в Мурманской области. После этого экипаж МиГ-31бм вытеснил RC-135 из воздушного пространства России.

Первый заместитель главы международного комитета Совета Федерации Владимир Джабаров предположил, что с помощью инцидента с самолетом Лондон проверял реакцию Москвы. Он также пригрозил, что в случае повторного нарушения британский самолет будет сбит.