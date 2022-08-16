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Британский самолет-шпион нарушил границу России

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: neridamano / Attribution License

Дежурные силы противовоздушной обороны в Баренцевом море обнаружили неизвестную воздушную цель, направлявшуюся в направлении российской госграницы, сообщает пресс-служба Минобороны.

Для перехвата в небо был поднят истребитель МиГ-31бм, который идентифицировал воздушную цель как британский самолет радиотехнической разведки и радиоэлектронной борьбы RC-135, говорится в сообщении.

Самолет-шпион нарушил государственную границу России в районе мыса Святой Нос в Мурманской области. После этого экипаж МиГ-31бм вытеснил RC-135 из воздушного пространства России.

Первый заместитель главы международного комитета Совета Федерации Владимир Джабаров предположил, что с помощью инцидента с самолетом Лондон проверял реакцию Москвы. Он также пригрозил, что в случае повторного нарушения британский самолет будет сбит.

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Топ комментариев

mosquito__2010

Свобода слова про западному образцу )))

Danilon

А Лукашенко прав. Каким бы диктатором он не был, но в этом случае говорит как есть. Россию это тоже касается....

Uynachalnica

«Никогда такого не было, и вот опять» (с)

Uynachalnica

Всех футболистов на спецоперацию! Экономить сейчас необходимо!