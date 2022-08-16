НАВЕРХ
#Кинематограф #Топы #Рецензии #Мир ТВ #Wink #Музыка #Шоу-бизнес #Искусство #Светская хроника

Нагиева заменили Гузеевой в «Голосе» на Первом канале

Источник:
Sibnet.ru
1196 0
Фото: © кадр из шоу «Голос»

Дмитрий Нагиев был бессменным ведущим всех вариаций шоу «Голос», но в новом сезоне «Голоса 60+» его заменит ведущая Лариса Гузеева, сообщила пресс-служба Первого канала.

«Несколько сезонов назад мы решили с Дмитрием Нагиевым, что после 10 лет он возьмет творческую паузу. Прошлый «Голос» как раз стал юбилейным, а значит, пришло время перемен», — цитирует РБК продюсера канала Юрия Аксюту.

Нагиев рассказал СМИ, что не появится и в других вариантах «Голоса», ни во взрослом, ни в детском. По крайней мере в этом сезоне.

Нагиев в отличие от коллег Ивана Урганта и Максима Галкина, которые ушли с канала, не высказывал открыто позицию по поводу военной спецоперации. Но в апреле артист опубликовал свою черно-белую фотографию с подписью «Может хватит».

Новые наставники пятого сезона «Голос 60+»

Лариса Гузеева, ставшая новой ведущей популярного проекта, уже высказала свои опасения, что не сможет сравниться с Нагиевым.

«Конечно, страшно. Проекту "Голос" 10 лет, и все привыкли к Диме Нагиеву. Он блестящий ведущий. В раскрученные проекты всегда очень сложно входить. Даже если ты прыгнешь выше головы, тебя все равно будут сравнивать, и ты будешь раздражать», — сказала Гузеева.

Еще по теме
«Реальные пацаны» вернутся на ТНТ с новым сезоном
Первый канал объявил наставников пятого сезона «Голоса 60+»
Новая серия «Простоквашино» расскажет о финансовой грамотности
Первый канал официально анонсировал новый сезон «Голоса»
смотреть все
Культгид #Мир ТВ
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Новости Сибири
Самое популярное
Хруст ножа в легких: электронные сигареты против обычных
Центробанк выбрал замену доллару и евро
Россия испытала новый истребитель танков
Россия допустила расширение географии боевых действий на Украине
Обсуждение (0)
Самое обсуждаемое
43
Россия допустила расширение географии боевых действий на Украине
37
Российская армия отразила удары по Запорожской АЭС
32
Украина нацелилась на Крымский мост
22
Медведев порассуждал о судьбе Зеленского
21
Латвия объявила Россию «спонсором терроризма»