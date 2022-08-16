Нагиева заменили Гузеевой в «Голосе» на Первом канале

Дмитрий Нагиев был бессменным ведущим всех вариаций шоу «Голос», но в новом сезоне «Голоса 60+» его заменит ведущая Лариса Гузеева, сообщила пресс-служба Первого канала.

«Несколько сезонов назад мы решили с Дмитрием Нагиевым, что после 10 лет он возьмет творческую паузу. Прошлый «Голос» как раз стал юбилейным, а значит, пришло время перемен», — цитирует РБК продюсера канала Юрия Аксюту.

Нагиев рассказал СМИ, что не появится и в других вариантах «Голоса», ни во взрослом, ни в детском. По крайней мере в этом сезоне.

Нагиев в отличие от коллег Ивана Урганта и Максима Галкина, которые ушли с канала, не высказывал открыто позицию по поводу военной спецоперации. Но в апреле артист опубликовал свою черно-белую фотографию с подписью «Может хватит».

Лариса Гузеева, ставшая новой ведущей популярного проекта, уже высказала свои опасения, что не сможет сравниться с Нагиевым.

«Конечно, страшно. Проекту "Голос" 10 лет, и все привыкли к Диме Нагиеву. Он блестящий ведущий. В раскрученные проекты всегда очень сложно входить. Даже если ты прыгнешь выше головы, тебя все равно будут сравнивать, и ты будешь раздражать», — сказала Гузеева.