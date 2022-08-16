Жительница Новосибирска, 37-летняя Нина Юманова участвует в отборе конкурса «Мисс MAXIM 2022», она сейчас находится на 15 месте из 40 претенденток.

Голосование за горячих красоток стартовало на сайте журнала и завершится 15 сентября. Сейчас на 15 строчке рейтинга Нина Юманова из Новосибирска. Она обладает короной конкурса SMART QUEEN KUZBASS.

С 30 сентября по 2 октября девушек с лучшим рейтингом редакция пригласит в Москву на профессиональный фотокастинг. Прямые трансляции будут проводиться в аккаунте журнала «ВКонтакте».

По результатам фотокастинга выберут десять финалисток. Они станут главными претендентками на победу и попадут в историю конкурса красоты и сексуальности.