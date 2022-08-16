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Турецкий клуб сделал предложение Дзюбе

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © «Российский футбольный союз»

Лидер чемпионата Турции, клуб «Адана Демирспор» сделал официальное предложение российскому форварду Артему Дзюбе, сообщил спортивный директор клуба Гекхан Гектюрк.

«Да, это правда. Мы действительно сделали официальное предложение Артему Дзюбе», — цитирует Гектюрка Sport24.

Дзюбе 33 года, после окончания прошлого сезона он на правах свободного агента ушел из «Зенита», с которым четыре раза выиграл чемпионат России. Форвард летом поддерживал форму с казанским «Рубином».

Интерес к Дзюбе, по сообщениям СМИ, проявляли ряд клубов турецкой суперлиги, в том числе «Галатасарая», «Коньяспора», «Истанбул Башакшехир» и «Фенербахче». Последние два опровергли эту информацию.

«Адана Демирспор» с шестью очками возглавляет чемпионат Турции после двух туров. В прошлом сезоне команда финишировала на девятом месте.

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