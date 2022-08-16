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«Реальные пацаны» вернутся на ТНТ с новым сезоном

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © пресс-служба ТНТ

Новый сезон комедийного сериала «Реальные пацаны» стартует на ТНТ с 29 августа, в нем главный герой Колян будет писать биографическую книгу под названием «Последний реальный пацан», сообщила пресс-служба канала.

Серии девятого сезона расскажут новую главу из жизни героев и погрузят в ностальгию по самым ярким событиям минувших лет, которые Колян вспомнит в своей книге под названием «Последний реальный пацан».

В новых сериях зрители увидят золотой состав «Реальных пацанов»: Николая Наумовв, Зою Бербер, Марину Федункив, Владимира Селиванова, Валентину Мазунину, Марию Скорницкую, Игоря Ознобихина, Алексея Базанова, Сергея Ершова и других.

Вместе с ними на экран вернутся и знаковые места – часть съемок прошла в Перми во дворе «Дома грузчиков», где расположена старая квартира Коляна.

Новые серии девятого сезона «Реальных пацанов» покажут с 29 августа в 20.00 на ТНТ.

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