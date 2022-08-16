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Балийские макаки превратили камни в секс‑игрушки

Источник:
nplus1.ru
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Фото: Чарльз Дж. Шарп / CC BY-SA 4.0

Макаки-крабоеды с острова Бали использовали в качестве секс-игрушек камни, обезьянам давали еду люди, поэтому у них появилось свободное время для подобных развлечений, сообщается в исследовании ученых, опубликованном в журнале Ethology.

Команда зоологов под руководством Камиллы Ченни из Летбриджского университета решила подробнее изучить мастурбацию у животных на примере макак-крабоедов из Леса Обезьян в Убуде на индонезийском острове Бали.

Ученые с 2016 по 2019 годы наблюдали за 173 макаками разного пола и возраста из четырех групп, обитающих в Лесу Обезьян. Поведение приматов снимали на видео. Авторы смогли зафиксировать сотни случаев, когда самцы и самки макак постукивали или потирали гениталии камнями.

Анализ видеоматериалов показал, что макаки-крабоеды обоих полов используют камни в качестве секс-игрушек, чтобы получить сексуальное удовольствие. Они даже подбирают камни нужной формы.

При этом исследователи выяснили, что макаки получают еду от людей. У них есть много свободного времени. Они могут играть и развлекаться, так видимо они дошли и до мастурбации камнями.

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Наука #Наука
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Топ комментариев

pepelmetal

Скорее будут ролики как гордые "арии" бегут быстрее БТРа, ой, доблестно временно отступают

mosquito__2010

Свобода слова про западному образцу )))

shidoshi

маразм куда катится эта страна

nastya19944

Думать не вредно, вредно не думать.