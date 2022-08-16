Сын Никаса Сафронова пополнел почти до 300 кг

Сын художника Никаса Сафронова, музыкант Лука Затравкин набрал к своему большому весу еще 19 килограммов, это стало известно, когда герой побывал на ток-шоу на федеральном канале.

На ток-шоу «Пусть говорят» Затравкин встал на весы и удивился. Его вес составил 289 килограммов. Хотя еще месяц назад он весил 270 килограммов.

«В студии было много героев, которые плакали, говоря, что при весе в 220 килограммов они не могут жить и умирают от жира. А я вышел веселый, радующийся жизни и бодрый! Взбодрил своим появлением всех, кто худее меня!» — сказал пианист.

Позднее вес сына прокомментировал Никас Сафронов. Он считает, что Лука умный человек и сам разберется со своим весом.

«У него, конечно, есть какие-то пристрастия. Вес был нормальный раньше. Достаточно долго он держался, а сейчас поправился, и я удивлен. Пока я с ним не созванивался. Где он отдыхает, там связь не очень хорошая. Надеюсь, что найдет силы и похудеет», — цитирует Сафронова Teleprogramma.pro.