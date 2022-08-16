Голливудские критики выбрали лучшие фильмы и сериалы 2022 года

Сериал «Белый лотос» от телекомпании HBO получил больше всего наград премии HCA TV Awards, где фильмы и сериалы оценивает Ассоциация голливудских критиков.

В сериале «Белый лотос» речь идет об отдыхающих, которые разместились в одном отеле. У каждого героя непростой характер, а работники отеля тоже от них не отстают.

Проект оценили в пяти категориях — «Лучший мини-сериал», «Лучший сценарий мини-сериала или фильма», «Лучшая режиссура мини-сериала или фильма», «Лучший актер второго плана в мини-сериале» (Мюррэй Бартлетт) и «Лучшая актриса второго плана в мини-сериале» (Дженнифер Кулидж), сообщает Deedline.

Лучшей драмой на сетевом телевидении признали «Это мы», а на кабельном — проекты «Наследники» и «Лучше звоните Солу».

«Начальная школа "Эбботт"» стала лучшей комедией на сетевом ТВ, в то время как на кабельном победу одержало шоу «Чем мы заняты в тени». «Рик и Морти» отметили, как лучший мультсериал.