Разработчики Atomic Heart поделились новыми подробностями

Разработчики игры Atomic Heart опубликовали в своем телеграм-канале новые подробности будущего проекта. В частности, раскрыты особенности схваток — в них можно будет одновременно использовать сразу два оружия.

Так, главный герой получит возможность одновременно стрелять из оружия, а также пользоваться возможностями полимерной перчатки на левой руке, которая позволяет применять на врагах определенные эффекты.

Кроме этого, на опубликованном разработчиками скриншоте игрового процесса раскрыт интерфейс Atomic Heart — он выглядит минималистичным и преимущественно состоит из полупрозрачных элементов

Atomic Heart — приключенческий шутер российской студии Mundfish, действие которого происходит в альтернативном СССР. Выход игры запланирован на конец 2022 года.