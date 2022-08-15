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Разработчики Atomic Heart поделились новыми подробностями

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © t.me/atomicheartofficial

Разработчики игры Atomic Heart опубликовали в своем телеграм-канале новые подробности будущего проекта. В частности, раскрыты особенности схваток — в них можно будет одновременно использовать сразу два оружия.

Так, главный герой получит возможность одновременно стрелять из оружия, а также пользоваться возможностями полимерной перчатки на левой руке, которая позволяет применять на врагах определенные эффекты.

Кроме этого, на опубликованном разработчиками скриншоте игрового процесса раскрыт интерфейс Atomic Heart — он выглядит минималистичным и преимущественно состоит из полупрозрачных элементов

Atomic Heart — приключенческий шутер российской студии Mundfish, действие которого происходит в альтернативном СССР. Выход игры запланирован на конец 2022 года.

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