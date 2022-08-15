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Российская команда Team Spirit выиграла крупный турнир по Dota 2

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: SteelSeries / Attribution License

Российская команда Team Spirit обыграла китайский коллектив PSG.LGD в гранд-финале PGL Arlington Major 2022 по Dota 2. Матч завершился со счетом 3:1.

Team Spirit заработала 200 тысяч долларов и 820 очков Dota Pro Circuit. По итогам турнира команда отобралась на чемпионат мира в The International 2022 по Dota 2. PSG.LGD стала второй, на третьем месте оказался коллектив Team Aster.

В составе Team Spirit выступают россияне Ярослав Miposhka Найденов, Магомед Collapse Халилов, Александр Torontotokyo Хертек, а также украинцы Мирослав Mira Колпаков и Илья Yatoro Мулярчук.

В гранд-финале прошлого The International, который проходил осенью прошлого года в Бухаресте, Team Spirit победили PSG.LGD со счетом 3:2. За победу российская команда получила 18,2 миллиона долларов.

The International 2022 пройдет с 15 по 30 октября в Сингапуре. На турнире выступят 20 команд. Базовый призовой фонд чемпионата составит 1,6 миллиона — эта сумма будет увеличена за счет продаж Battle Pass.

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