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Илон Маск объяснил необходимость чипирования людей

Источник:
Sibnet.ru
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Илон Маск
Фото: © Sibnet.ru

Чипы помогут людям с ограниченными возможностями, серьезными травмами и расстройствами психики, заявил американский миллиардер Илон Маск. Технология поможет парализованным людям взаимодействовать со смартфонами и компьютерами.

В статье для китайского журнала China Cyberspace Маск написал, что чипы Neuralink способны решать индивидуальные задачи. В качестве примера он привел 25-летнего мотоциклиста, потерявшего в результате ДТП способность глотать, но нейроимпланты помогли облегчить последствия, вернув ему способность самостоятельно принимать пищу.

«С развитием нейрокомпьютерного интерфейса в долгосрочной перспективе эта технология позволит расширить каналы связи между внешним миром и мозгом человека, получить доступ к другим областям мозга и новым нейронным данным», — написал Маск.

Чипы помогут парализованным людям взаимодействовать с компьютерами и смартфонами, а в некоторых случаях даже восстановить двигательную активность. Их можно использовать для лечения психологических заболеваний.

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Интерфейс Neuralink успешно вживили в мозг обезьяне весной 2021 года. На испытаниях разработчики обучили ее играть силой мысли в Pong — аркадный симулятор настольного тенниса. В январе 2022 года компания приступила к поискам руководителя клинических испытаний на людях.

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