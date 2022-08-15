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Эксперт перечислил внешние признаки спелого арбуза

Источник:
Роскачество
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Спелый арбуз не сильно, но все же отличается от своего незрелого собрата. Как он выглядит, и что нужно сделать, чтобы выбрать вкусную ягоду, рассказал научный сотрудник института бахчеводства Артем Соколов.

У спелого арбуза матовая корочка. Если она переливается глянцевым блеском, вероятно ягода не дозрела.

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Еще один признак — земляное пятно на боку у арбуза. Оно должно быть ярко-желтого цвета. Чем ярче — тем лучше. Значит, арбуз собран вовремя. 

На хвостик обращать внимания не нужно. Конечно, если он высох, это говорит о том, что плод созрел и не берет из почвы влагу. Но пока арбуз доедет до места продажи, его хвостик так и так высохнет. 

Также эксперты советуют не покупать резаные арбузы, это грозит отравлением. А перед употреблением плод нужно обязательно помыть, чтобы не попасть в больницу.

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Жизнь #Еда
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