Спелый арбуз не сильно, но все же отличается от своего незрелого собрата. Как он выглядит, и что нужно сделать, чтобы выбрать вкусную ягоду, рассказал научный сотрудник института бахчеводства Артем Соколов.

У спелого арбуза матовая корочка. Если она переливается глянцевым блеском, вероятно ягода не дозрела.

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Еще один признак — земляное пятно на боку у арбуза. Оно должно быть ярко-желтого цвета. Чем ярче — тем лучше. Значит, арбуз собран вовремя.

На хвостик обращать внимания не нужно. Конечно, если он высох, это говорит о том, что плод созрел и не берет из почвы влагу. Но пока арбуз доедет до места продажи, его хвостик так и так высохнет.

Также эксперты советуют не покупать резаные арбузы, это грозит отравлением. А перед употреблением плод нужно обязательно помыть, чтобы не попасть в больницу.