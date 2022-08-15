Совфед увидел риски роста цен на топливо

Бензин и дизель могут подорожать в регионах из-за прекращения субсидирования железнодорожных перевозок топлива в Дальневосточный федеральный округ, первый зампред комитета Совета Федерации по экономической политике Юрий Федоров.

Субсидия в 9,8 миллиарда рублей, которая действовала до июля, компенсировала затраты «Российских железных дорог» на перевозку бензина и дизеля. Поэтому АЗС могли экономить на оплате монополисту за доставку груза.

«Исчерпание финансирования перед осенне-зимним сезоном может привести к росту стоимости топлива. Необходимо выделить дополнительные средства на данную субсидию, особенно на фоне увеличения оптовых биржевых цен на топливо», — цитируют «Известия» Федорова.

Уже в начале сентября подорожание топлива может составить 3–4%, спрогнозировал зампредседателя наблюдательного совета ассоциации «Надежный партнер» (объединение производителей и продавцов энергоресурсов) Дмитрий Гусев.

По его данным, владелец заправки ранее мог экономить более миллиона рублей в месяц благодаря субсидии, теперь эти суммы бизнесу придется компенсировать повышением цен.