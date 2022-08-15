Умер автор граффити поцелуя Брежнева и Хонеккера

Художник Дмитрий Врубель, известный по граффити «Господи! Помоги мне выжить среди этой смертной любви», умер в Берлине в возрасте 62 года.

О смерти Врубеля сообщили его коллеги в соцсетях. Известно, что художник скончался из-за проблем с сердцем. В конце июня 2022 года Врубель заразился коронавирусом, болезнь протекала тяжело, и его ввели в состояние искусственной комы. В начале августа ему была проведена операция на сердце.

Дмитрий Врубель родился последние годы жил в Германии. Он стал широко известен благодаря граффити «Господи! Помоги мне выжить среди этой смертной любви», на котором изображен поцелуй Брежнева и Хонеккера. В 2009 году работу смыли с фрагмента Берлинской стены, после чего художник воссоздал работу.