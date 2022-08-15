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Умер автор граффити поцелуя Брежнева и Хонеккера

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: Joachim F. Thurn / CC BY-SA 3.0 de

Художник Дмитрий Врубель, известный по граффити «Господи! Помоги мне выжить среди этой смертной любви», умер в Берлине в возрасте 62 года.

О смерти Врубеля сообщили его коллеги в соцсетях. Известно, что художник скончался из-за проблем с сердцем. В конце июня 2022 года Врубель заразился коронавирусом, болезнь протекала тяжело, и его ввели в состояние искусственной комы. В начале августа ему была проведена операция на сердце.

Дмитрий Врубель родился последние годы жил в Германии. Он стал широко известен благодаря граффити «Господи! Помоги мне выжить среди этой смертной любви», на котором изображен поцелуй Брежнева и Хонеккера. В 2009 году работу смыли с фрагмента Берлинской стены, после чего художник воссоздал работу.

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Топ комментариев

masiki

А как же санкции на пользу ))) путин ты куда нас завел ))) не на четыре года а лет на 50 !!!

-Керя-

У наших барыг меры нету лишь бы маржу срубить

kygear

Надо для дорожных меломанов такое же наказание.

pepelmetal

Скорее будут ролики как гордые "арии" бегут быстрее БТРа, ой, доблестно временно отступают