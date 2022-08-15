Американские фильмы снова обошли русские в прокате

Зарубежные фильмы-новинки стали лидерами проката по итогу прошедшего уикенда, а российская премьера заняла третью строчку по кассовым сборам.

Больше всего денег в прокате собрал фильм «Вышка» про девушку экстремала Бекки, которая после смерти мужа решает отказаться от гонки за адреналином и напоследок забирается на радиомачты высотой более 600 метров. Американский триллер собрал в прокате более 27 миллионов рублей.

На второй строчке по кассовым сборам фильм ужасов «Дитя тьмы: Первая жертва». Лента рассказывает о сбежавшей из психиатрической больницы девушке, которая выдает себя за пропавшую дочь богатой семьи. У хоррора в кассе 18,7 миллиона рублей.

Российская комедия «Легенды Орленка» собрала в прокате всего 14,8 миллиона рублей. По сюжету, Маша и четверо ребят приезжают на летний отдых во Всероссийский детский центр «Орленок» и неожиданного оказываются в самой гуще древнейшего противостояния сил зла и добра, когда девочка случайно пробуждает одного из семи каменных старцев.