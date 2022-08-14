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Главный обвинитель России в допинге внезапно вступился за спортсменов

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Федерация хоккея России

Отстранение российских спортсменов от международных соревнований «несправедливо», заявил глава комиссии Всемирного антидопингового агентства (WADA) по расследованию дела о допинг-скандале на Олимпиаде в Сочи в 2014 году Ричард Макларен. Он призвал пересмотреть решение.

«То, как с ними обращаются, несправедливо. Спортсмены не начали этот конфликт и не несут ответственности за его ход. Это две веские причины, чтобы позволить им снова участвовать в международных соревнованиях», — цитирует Макларена немецкий портал Sportschau.

В 2016 году Макларен опубликовал доклад о допинге в российском спорте, в том числе на Олимпиаде-2014 в Сочи. В документе говорилось, что анализы российских спортсменов с допингом менялись на «чистые» анализы, а подлог был организован Министерством спорта при поддержке Федеральной службы безопасности.

Международный олимпийский комитет призвал 28 февраля международные спортивные федерации отстранить спортсменов из России и Белоруссии от официальных соревнований. В итоге большинство международных федераций так и поступило.

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masiki

А как же санкции на пользу ))) путин ты куда нас завел ))) не на четыре года а лет на 50 !!!

-Керя-

У наших барыг меры нету лишь бы маржу срубить

kygear

Надо для дорожных меломанов такое же наказание.

karuto

Сирия, Иран, КНДР и Куба. А кто из них спонсирует терроризм? США, Великобритании, Израиля почему там...