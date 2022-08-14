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Продавец трусов с буквой Z рассказал о спросе на товар

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Sibnet.ru

Покупателей интересуют представленные в тверском магазине нижнего белья трусы с буквой Z, заявила компания «Барс».

«У нас есть трусы с буквой Z. Распоряжения убирать не было. У нас в магазине продаются (изделия) и нашего производства, и Китай, и Турция. Вот эти трусы — производитель Китай. Вообще их берут, покупают», — цитирует представителя «Барса» издание «Подъем».

При этом пользователи соцсетей сочли такой способ поддержать российских военных неуместным.

Z называют символом специальной операции на Украине. Минобороны в марте объясняло, что данная буква на российской технике несет значение «За победу».

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