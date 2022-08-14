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Пожар в общине Виссариона унес жизни четверых

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © U.S. Navy

Женщина и  трое детей погибли в пожаре в «Городе Солнца» Виссариона, сообщила пресс-служба ГУ МЧС России по Красноярскому краю.

Пожар начался около 5.00 по местному времени в воскресенье в двухэтажном жилом доме в Курагинском районе — именно там находится община «Город Солнца»,организованная Виссарионом.

Погибшие — мать и трое детей, которые в момент возгорания спали на втором этаже. Отец, который находился на первом, был госпитализирован с ожогами.

По словам местных жителей, это первые человеческие жертвы за 26 лет существования поселения.

Глава общины Виссарион (Сергей Тороп) и его два сподвижника сейчас находятся в СИЗО в Новосибирске. Их обвиняют в создание религиозного объединения, деятельность которого сопряжена с насилием над гражданам и причинении вреда здоровью различной тяжести). Данные статьи предусматривают наказание от 3 до 8 лет лишения свободы.

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ЧП #Происшествия #Красноярск
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Топ комментариев

shidoshi

Боже и это когда то было президентом ....))))

masiki

А как же санкции на пользу ))) путин ты куда нас завел ))) не на четыре года а лет на 50 !!!

turan601

за него даже кремлеботы боятся вписываться

karuto

Ага, а если ударят по ЭSSтонии и по фашисткой Финляндиии? А нас то за шо?