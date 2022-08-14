Пожар в общине Виссариона унес жизни четверых

Женщина и трое детей погибли в пожаре в «Городе Солнца» Виссариона, сообщила пресс-служба ГУ МЧС России по Красноярскому краю.

Пожар начался около 5.00 по местному времени в воскресенье в двухэтажном жилом доме в Курагинском районе — именно там находится община «Город Солнца»,организованная Виссарионом.

Погибшие — мать и трое детей, которые в момент возгорания спали на втором этаже. Отец, который находился на первом, был госпитализирован с ожогами.

По словам местных жителей, это первые человеческие жертвы за 26 лет существования поселения.

Глава общины Виссарион (Сергей Тороп) и его два сподвижника сейчас находятся в СИЗО в Новосибирске. Их обвиняют в создание религиозного объединения, деятельность которого сопряжена с насилием над гражданам и причинении вреда здоровью различной тяжести). Данные статьи предусматривают наказание от 3 до 8 лет лишения свободы.