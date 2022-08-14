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Военная операция на Украине
Актуальная тема
Военная операция на Украине
#Мир #Россия #Местная власть #Говорят о России #Законы #Активисты #История

Кадыров заявил об отправке новых добровольцев на Украину

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © https://vk.com/ramzan

Очередная группа добровольцев из Чечни отправилась на Украину для участия в специальной военной операции, сообщил глава республики Рамзан Кадыров.

«Им выпала большая честь стать частью стремительной освободительной армии, в составе которой они очистят братские земли от заполонивших ее националистов, бандеровцев и шайтанов», — написал Кадыров в телеграм-канале.

По словам Кадырова, добровольцы «имеют хорошую подготовку для быстрого и качественного решения оперативных задач» благодаря выдающимся инструкторам Российского университета спецназа.

10 августа Кадыров заявлял, что в Чеченской республике готовы к отправке на Украину 9 тысяч бойцов и еще 10 тысяч находятся в резерве.

Тема: Военная операция на Украине
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Политика #Мир #Конфликты
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Топ комментариев

shidoshi

Боже и это когда то было президентом ....))))

masiki

А как же санкции на пользу ))) путин ты куда нас завел ))) не на четыре года а лет на 50 !!!

turan601

за него даже кремлеботы боятся вписываться

karuto

Ага, а если ударят по ЭSSтонии и по фашисткой Финляндиии? А нас то за шо?