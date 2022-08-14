Кадыров заявил об отправке новых добровольцев на Украину

Очередная группа добровольцев из Чечни отправилась на Украину для участия в специальной военной операции, сообщил глава республики Рамзан Кадыров.

«Им выпала большая честь стать частью стремительной освободительной армии, в составе которой они очистят братские земли от заполонивших ее националистов, бандеровцев и шайтанов», — написал Кадыров в телеграм-канале.

По словам Кадырова, добровольцы «имеют хорошую подготовку для быстрого и качественного решения оперативных задач» благодаря выдающимся инструкторам Российского университета спецназа.

10 августа Кадыров заявлял, что в Чеченской республике готовы к отправке на Украину 9 тысяч бойцов и еще 10 тысяч находятся в резерве.