Кадыров заявил об отправке новых добровольцев на Украину

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Очередная группа добровольцев из Чечни отправилась на Украину для участия в специальной военной операции, сообщил глава республики Рамзан Кадыров.
«Им выпала большая честь стать частью стремительной освободительной армии, в составе которой они очистят братские земли от заполонивших ее националистов, бандеровцев и шайтанов», — написал Кадыров в телеграм-канале.
По словам Кадырова, добровольцы «имеют хорошую подготовку для быстрого и качественного решения оперативных задач» благодаря выдающимся инструкторам Российского университета спецназа.
10 августа Кадыров заявлял, что в Чеченской республике готовы к отправке на Украину 9 тысяч бойцов и еще 10 тысяч находятся в резерве.
shidoshiБоже и это когда то было президентом ....))))
masikiА как же санкции на пользу ))) путин ты куда нас завел ))) не на четыре года а лет на 50 !!!
turan601за него даже кремлеботы боятся вписываться
karutoАга, а если ударят по ЭSSтонии и по фашисткой Финляндиии? А нас то за шо?