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QR-коды появятся в российских дипломах

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © пресс-служба Минобороны РФ

Министерство просвещения начнет ставить QR-код на дипломах о среднем профессиональном образовании, соответствующий приказ опубликован на официальном портале правовой информации.

«В нижнем левом углу левой части оборотной стороны бланка титула размещается белое поле в форме квадрата, предназначенное для нанесения в нем машиночитаемой маркировки», — говорится в документе.

В квадрате будет размещен двумерный матричный штриховой код (QR-код), представляющий черно-белые элементы или элементы нескольких различных степеней яркости.

Нововведение позволит защищать документы от подделок, как это реализовано уже с российскими школьными аттестатами. Приказ вступит в силу с 1 марта 2023 года.

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Жизнь #Образование
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Топ комментариев

shidoshi

Боже и это когда то было президентом ....))))

corrector

Мир сошел с ума, всех волнует не сама ядерная катастрофа, а кто будет в этом виноват..

turan601

за него даже кремлеботы боятся вписываться

Grossmeister38rus

Как насчет своей судьбы ? Когда был был вторым человек в стране , а сейчас....