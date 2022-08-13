QR-коды появятся в российских дипломах

Министерство просвещения начнет ставить QR-код на дипломах о среднем профессиональном образовании, соответствующий приказ опубликован на официальном портале правовой информации.

«В нижнем левом углу левой части оборотной стороны бланка титула размещается белое поле в форме квадрата, предназначенное для нанесения в нем машиночитаемой маркировки», — говорится в документе.

В квадрате будет размещен двумерный матричный штриховой код (QR-код), представляющий черно-белые элементы или элементы нескольких различных степеней яркости.

Нововведение позволит защищать документы от подделок, как это реализовано уже с российскими школьными аттестатами. Приказ вступит в силу с 1 марта 2023 года.