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Пользователям Telegram разрешили блокировать голосовые сообщения

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Yuri Samoilov

Пользователи Telegram получили возможность блокировать голосовые сообщения, сообщается в официальном блоге мессенджера. Однако для этого необходимо иметь премиальную подписку.

С помощью новых настроек можно выбрать, кто сможет отправлять такие сообщения: все, пользователи из списка контактов или никто. Также есть возможность настроить исключения для отдельных контактов или групп контактов.

Также в Telegram появилась возможность загружать собственные коллекции эмодзи, однако пользователи бесплатной версии сервиса имеют лишь ограниченный доступ к уникальным анимированным персонажам.

Кроме этого, Premium-подписчики теперь могут дарить платную подписку другим пользователям, оформив предоплату на три, шесть или 12 месяцев. В этом случае предусмотрена еще и скидка.

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Топ комментариев

shidoshi

Боже и это когда то было президентом ....))))

corrector

Мир сошел с ума, всех волнует не сама ядерная катастрофа, а кто будет в этом виноват..

turan601

за него даже кремлеботы боятся вписываться

Grossmeister38rus

Как насчет своей судьбы ? Когда был был вторым человек в стране , а сейчас....