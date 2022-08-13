Пользователям Telegram разрешили блокировать голосовые сообщения

Пользователи Telegram получили возможность блокировать голосовые сообщения, сообщается в официальном блоге мессенджера. Однако для этого необходимо иметь премиальную подписку.

С помощью новых настроек можно выбрать, кто сможет отправлять такие сообщения: все, пользователи из списка контактов или никто. Также есть возможность настроить исключения для отдельных контактов или групп контактов.

Также в Telegram появилась возможность загружать собственные коллекции эмодзи, однако пользователи бесплатной версии сервиса имеют лишь ограниченный доступ к уникальным анимированным персонажам.

Кроме этого, Premium-подписчики теперь могут дарить платную подписку другим пользователям, оформив предоплату на три, шесть или 12 месяцев. В этом случае предусмотрена еще и скидка.