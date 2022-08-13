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Американскому легионеру «Авангарда» в США отказались продать коньки

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Владимир Сараев, Sibnet.ru

Генеральный менеджер омского «Авангарда» Алексей Волков рассказал о проблемах игроков клуба с покупкой экипировки на новый сезон. В частности, легионерам команды отказывают в получении заказов.

«Наш новичок Алекс Броадхерст хотел заказать себе две пары коньков Bauer перед отъездом в Россию. Американский гражданин хотел заказать у себя в стране коньки. Но как только он подписал контракт с "Авангардом", ему отказали в исполнении заказа», — цитирует Волкова «Спорт-Экспресс».

Многие иностранные игроки Континентальной хоккейной лиги ранее покинули Россию из-за ситуации на Украине. Оставшиеся в России хоккеисты лишились возможности представлять свои сборные.

Новый сезон в КХЛ стартует 1 сентября матчем за Кубок Открытия в Москве между финалистами последнего розыгрыша Кубка Гагарина — магнитогорским «Металлургом» и ЦСКА.

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Спорт #Хоккей
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Топ комментариев

shidoshi

Боже и это когда то было президентом ....))))

corrector

Мир сошел с ума, всех волнует не сама ядерная катастрофа, а кто будет в этом виноват..

turan601

за него даже кремлеботы боятся вписываться

Grossmeister38rus

Как насчет своей судьбы ? Когда был был вторым человек в стране , а сейчас....