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Госдума придумала новый штраф для автомобилистов

Источник:
Autonews.ru
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Фото: © Sibnet.ru

Депутаты Госдумы предложили новый законопроект, который введет новый штраф для владельцев автомобилей — за излишний шум.

Сейчас штрафы за подобное нарушение составляют порядка 1 тысячи рублей в регионах и 2 тысячи рублей в Москве. Инициативы предусматривает увеличение наказания до 100 тысяч рублей.

При этом максимальный штраф предлагается назначать уже в случае первого нарушения. За повторное транспортное средство эвакуируют на штрафную стоянку сроков до трех месяцев.

Отслеживать нарушителей планируется с помощью специальных приборов, которые можно будет вмонтировать в дорожные камеры. При превышении допустимого уровня система автоматически зафиксирует шумный транспорт, сфотографирует его номер и выпишет штраф.

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