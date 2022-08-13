Госдума придумала новый штраф для автомобилистов

Депутаты Госдумы предложили новый законопроект, который введет новый штраф для владельцев автомобилей — за излишний шум.

Сейчас штрафы за подобное нарушение составляют порядка 1 тысячи рублей в регионах и 2 тысячи рублей в Москве. Инициативы предусматривает увеличение наказания до 100 тысяч рублей.

При этом максимальный штраф предлагается назначать уже в случае первого нарушения. За повторное транспортное средство эвакуируют на штрафную стоянку сроков до трех месяцев.

Отслеживать нарушителей планируется с помощью специальных приборов, которые можно будет вмонтировать в дорожные камеры. При превышении допустимого уровня система автоматически зафиксирует шумный транспорт, сфотографирует его номер и выпишет штраф.