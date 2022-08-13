Минпромторг заменит второго пилота в самолетах виртуальным

Министерство промышленности и торговли России предлагает заменить второго пилота в самолетах на виртуального. Соответствующий тендер опубликован на портале Госзакупок.

Создать интеллектуального виртуального второго пилота предполагается к 2024 году, пишет тематический телеграм-канал «Авиадиспетчер». Начальная цена тендера составляет 2,9 миллиарда рублей.

Ведомство планирует, что переход к полетам с одним пилотом станет возможным к 2030 году. Отмечается, что в перспективе это позволит снизить стоимость эксплуатации бортов.

На первом этапе подрядчику предстоит создать демонстратор «виртуального второго пилота» на базе полунатурного макета универсальной кабины экипажа с имитацией окружающей обстановки.