Трампа заподозрили в нарушении шпионского закона

Суд Южного округа штата Флорида обнародовал ордер на обыск поместья 45-го президента Дональда Трампа. Из документа следует, что бывшего главу государства подозревают в нарушении «Закона о шпионаже».

Из дома Трампа изъяли 11 комплектов документов с секретной информацией. В их числе фотографии, рукописные записи и носители информации, пишет The Wall Street Journal. ФБР при этом искало документы, связанные с ядерным оружием.

Обыск прошел 9 августа в поместье экс-президента во Флориде. Трамп после этого заявил, что это связано с его возможным участием в президентских выборах в 2024 году.

«Закон о шпионаже» — федеральный закон, который запрещает хранение или передачу информации о национальной обороне. Его нарушителям грозит до пяти лет лишения свободы.