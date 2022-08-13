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Трампа заподозрили в нарушении шпионского закона

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © The White House

Суд Южного округа штата Флорида обнародовал ордер на обыск поместья 45-го президента Дональда Трампа. Из документа следует, что бывшего главу государства подозревают в нарушении «Закона о шпионаже».

Из дома Трампа изъяли 11 комплектов документов с секретной информацией. В их числе фотографии, рукописные записи и носители информации, пишет The Wall Street Journal. ФБР при этом искало документы, связанные с ядерным оружием.

Обыск прошел 9 августа в поместье экс-президента во Флориде. Трамп после этого заявил, что это связано с его возможным участием в президентских выборах в 2024 году.

«Закон о шпионаже» — федеральный закон, который запрещает хранение или передачу информации о национальной обороне. Его нарушителям грозит до пяти лет лишения свободы.

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Политика #Мир
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