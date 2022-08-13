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Российская экономика потеряла четыре года роста

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © пресс-служба ПАО «КамАЗ»

Российская экономика с конца февраля потеряла четыре года роста. Спад может стать одним из самых продолжительных в истории, прогнозируют эксперты.

«Экономика потеряет четыре года роста, вернувшись к показателям 2018 года во втором квартале. Мы ожидаем, что сокращение замедлится в четвертом квартале из-за более мягкой денежно-кредитной политики, поддерживающей спрос», — цитирует Bloomberg экономиста Александра Исакова.

По оценке аналитика, в 2023 году российская экономика потеряет еще 2%, поскольку европейский запрет на энергоносители снизит экспорт. Однако спад экономики пока не так стремителен, как предполагалось.

Смягчение денежно-кредитной политики помогло ослабить воздействие санкций. Добыча нефти восстанавливается, а расходы домохозяйств демонстрируют признаки стабилизации.

Экономист Евгений Суворов предполагает, что экономика достигнет своей нижней точки в лучшем случае к середине 2023 года. По прогнозу Банка России, к потенциальным темпам роста российская экономика вернется только в 2025 году.

Регулятор полагает, что по итогам 2022 года ВВП сократится на 4–6%, а в 2023 году снижение составит 1–4% и будет отражать «эффект базы I квартала 2022 года и более растянутое снижение выпуска».

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Экономика #Промзона #Деньги
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Топ комментариев

shidoshi

Боже и это когда то было президентом ....))))

pepelmetal

Тоесть латвия, покупая Российский газ, получается спонсор страны спонсора терроризма ? Ой как неудобно...

corrector

Мир сошел с ума, всех волнует не сама ядерная катастрофа, а кто будет в этом виноват..

MDIMAN

Давно понял что инженер-специалист это нелюдь, как работать или срочно нужна твоя помощь то будь любезен...