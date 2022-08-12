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Аэропорт Алтая ждет масштабная перестройка

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Правительство Республики Алтай

Собственник аэропорта в Горно-Алтайске выделил 3,5 миллиарда рублей на новый аэровокзальный комплекс, который позволит в разы увеличить турпоток в регион и будет завершен к 2024 году.

Об этом премьер-министру России Михаилу Мишустину во время визита в на Алтай сообщил советник председателя совета директоров АФК «Система» Александр Швейн.

«Проект горно-алтайского аэропорта мы реализуем вместе с нашими партнёрами – «Сбербанком». Только за последние четыре года пассажиропоток вырос в 6 раз – с 57 тысяч до 350 тысяч человек. Но, к сожалению, приходится констатировать тот факт, что дальнейшие перспективы развития в текущем его виде ограничены. Пассажиропоток ограничен, и это повлияет в том числе на внутренний туризм в республике», – цитирует представителя собственника правительство РФ.

Под этот проект АФК выделили 3,5 млрд рублей, уже начато проектирование. В марте 2023 года планируется пройти госэкспертизу и приступить к строительно-монтажным работам.

«Планируем завершить проект в течение 2023-2024 годов. Новый аэровокзальный комплекс позволит увеличить пассажиропоток не менее чем до 1,5 миллиона человек, то есть более чем в четыре раза», – сказал он.

Также потребуется модернизировать аэродром, увеличить количество стояночных мест для самолётов, сделать ещё одну рулёжную дорожку, увеличить длину взлётно-посадочной полосы на 500 метров, для того чтобы расширить количество принимаемых судов, а также установить современное светосигнальное оборудование.

Он уточнил, что после распоряжения премьер-министра в этом году в аэропорту было установлено дополнительное навигационное оборудование, что позволило снизить метеоминимумы в 2,5 раза.

«Это очень важно. Абсолютно очевидно, что воздушные ворота помогут в первую очередь обеспечить комфорт туристов, которые сюда будут прибывать, на все курорты», – сказал Мишустин.

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