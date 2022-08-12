НАВЕРХ
#Законы #Город #Образование #Здоровье #История #Религия #Туризм #Еда #Гео #Курьезы #О людях #Природа #Звери

Осенний этап туристического кешбэка стартует 25 августа

Источник:
Sibnet.ru
259 0
Фото: © Леонид Леонидов, Sibnet.ru

Осенний этап туристического кешбэка стартует 25 августа, он будет действовать на туры с 1 октября, сообщил глава правительства РФ Михаил Мишустин на совещании по развитию туристической отрасли в Горно-Алтайске.

«Хочу объявить о старте осеннего этапа (продажи туров с кешбэком). Принято решение запустить его с 1 октября, он продлится до 25 декабря. Именно в этот период нужно будет совершить поездку», — сказал Мишустин.

Продажи таких туров начнутся уже 25 августа. В программе участвуют все регионы страны. «Туристы, которые приобретут путевку, смогут вернуть до 20% ее стоимости», — сказал премьер.

На сайт «Мирпутешествий.рф», где появляются все предложения и туры по программе туристического кешбэка, предлагают подождать информацию о новом этапе программы. Пока выбрать себе тур нельзя.

Еще по теме
Стандарты приема гостей из Китая разработают для отелей на Байкале
Тур в Таиланд за 793 тысячи рублей запустили из Красноярска
Курортный сбор поможет расчистить леса на Алтае
Записку от новосибирских туристов нашли в Саянах спустя полвека
смотреть все
Жизнь #Туризм #Республика Алтай
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Новости Сибири
Самое популярное
Shaman открестился от патриотизма в песне «Встанем»
МИД Китая одной картинкой высмеял демократию Запада
Первый канал уберет из эфира Диму Билана
США начали искать замену Зеленскому
Обсуждение (0)
О самом главном
Расчет отпускных: когда отдыхать невыгодно?
Сбрасывай балласт: астролог о судьбе и свободе выбора
Интроверт любит вас: как об этом догадаться?
SPF и PPD: правда и мифы о солнцезащитном креме
Дорогами духов, или Куда уходили шаманы
Приметы богатства: как притянуть деньги
Все статьи
Мультимедиа
Самые красивые девушки России. ФОТО
Новосибирск под Суперлуной. ФОТО
Дозы радиации: где облучается городской житель
Чем мерили до появления метра. ИНФОГРАФИКА
Самое обсуждаемое
35
Российская армия отразила удары по Запорожской АЭС
34
Запорожье объявило референдум по воссоединению с Россией
34
Российская армия получит ударный дрон «Сириус»
30
Зеленский призвал Запад закрыть границы для всех россиян
26
Северокорейские строители прибудут в ДНР