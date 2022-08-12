Осенний этап туристического кешбэка стартует 25 августа, он будет действовать на туры с 1 октября, сообщил глава правительства РФ Михаил Мишустин на совещании по развитию туристической отрасли в Горно-Алтайске.

«Хочу объявить о старте осеннего этапа (продажи туров с кешбэком). Принято решение запустить его с 1 октября, он продлится до 25 декабря. Именно в этот период нужно будет совершить поездку», — сказал Мишустин.

Продажи таких туров начнутся уже 25 августа. В программе участвуют все регионы страны. «Туристы, которые приобретут путевку, смогут вернуть до 20% ее стоимости», — сказал премьер.

На сайт «Мирпутешествий.рф», где появляются все предложения и туры по программе туристического кешбэка, предлагают подождать информацию о новом этапе программы. Пока выбрать себе тур нельзя.